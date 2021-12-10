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ستولتبيرغ: دعمنا لعضوية أوكرانيا في الناتو لم يتغير

أخبار العالم

ستولتبيرغ: دعمنا لعضوية أوكرانيا في الناتو لم يتغير
Reuters
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قال الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، اليوم الجمعة، إن حلف شمال الأطلسي (الناتو) يتمسك بموقفه الداعم لعضوية أوكرانيا في الناتو.

وأدلى ستولتنبرغ بهذه التصريحات بعد اجتماعه مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان ووزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي في باريس، قائلا: "الناتو يدعم بقوة عضوية كييف".

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وأعربت كييف وعواصم غربية مؤخرا عن قلقها بشأن "حشد" القوات الروسية على الحدود مع أوكرانيا، في الوقت الذي أكدت فيه موسكو أن قواتها تتحرك داخل أراضيها ولا تمثل تهديدا لأحد.

المصدر: رويترز

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