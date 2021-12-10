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نساء وأطفال عالقون على الحدود البيلاروسية - البولندية يوجهون نداء لألمانيا

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نساء وأطفال عالقون على الحدود البيلاروسية - البولندية يوجهون نداء لألمانيا
Reuters
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نشرت وكالة الأنباء البيلاروسية "بيلتا" صورا تظهر تجمعا للنساء والأطفال العالقين على الحدود البيلاروسية- البولندية، رافعين لافتات وجهوا من خلالها نداء للسلطات الألمانية لمساعدتهم.

ويمضي اليوم الجمعة 33 يوما على أزمة المهاجرين العالقين على الحدود، بعد أن منعتهم السلطات البولندية من دخول أراضيها والعبور إلى الاتحاد الأوروبي.

 ورفع المهاجرون لافتات كتب عليها "ألمانيا، ساعدينا" ، "لا للترحيل"، "لا للعودة".

نساء وأطفال عالقون على الحدود البيلاروسية - البولندية يوجهون نداء لألمانيا
نساء وأطفال عالقون على الحدود البيلاروسية - البولندية يوجهون نداء لألمانيا

المصدر: وكالة الأنباء البيلاروسية

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