وسائل إعلام: الولايات المتحدة جاهزة لإجراء حوار مع روسيا

أفادت صحيفة "Wall Street Journal" بأن الولايات المتحدة تحتاج إلى مشاورات إضافية مع الاتحاد الأوروبي وروسيا قبل تأكيد شكل ومكان أي لقاءات بين بلدان حلف الناتو وموسكو.

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وكتبت الصحيفة أن "أحد كبار المسؤولين في إدارة بايدن أشار إلى انه من الضروري إجراء مشاورات إضافية قبل أن يكون من الممكن تنسيق شكل أي محادثات".

ونقلت عنه: "من الواضح أننا سنواصل في الأيام القريبة القادمة محادثاتنا مع شركائنا الأوروبيين. كما ننوي مواصلة المحادثات مع شركائنا الروس لإيجاد طريقة للتحرك إلى الأمام".

وأضاف المصدر في إدارة بايدن: "إننا بالطبع جاهزون للتحاور مع الجانب الروسي حول القائمة الشاملة للقضايا المطروحة".

وأجرى الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن يوم الثلاثاء الماضي قمة عن طريق الفيديو وراء الأبواب المغلقة. وبعد يوم من ذلك أفاد بايدن بأنه يجري التحضير للقاء الولايات المتحدة وأكبر بلدان حلف الناتو مع روسيا. وأضاف أنه سيتم الإعلان عن عقد هذا اللقاء رسميا بحلول اليوم الجمعة. من جانبها قالت وكالة "بلومبرغ" إن بلدان شرق أوروبا عبرت عن انتقاداتها بشأن هذه المبادرة.

المصدر: نوفوستي