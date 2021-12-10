 
مباشر

جيل بايدن عن المخاوف حول أهلية زوجها العقلية: "سخيفة"

أخبار العالم

جيل بايدن عن المخاوف حول أهلية زوجها العقلية:
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rxfk

رفضت السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن التكهنات حول الصحة العقلية للرئيس جو بايدن، ووصفتها بأنها "سخيفة".

وفي مقابلة مع CBS Morning، تطرقت السيدة الأولى إلى استطلاعات الرأي التي تشكك في اللياقة العقلية لزوجها، والتي خلصت إلى أن بايدن "لا يتمتع بالأهلية العلقية ليكون رئيسا"، وردت على ذلك قائلة: "أعتقد أن هذا سخيف".

وتحدثت بايدن أيضا عن التكيف مع الحياة في البيت الأبيض كسيدة أولى، وقالت: "الأمر أصعب قليلا مما كنت أتخيل"، مشيرة إلى أنها فوجئت بطبيعة العمل المستمر في البيت الأبيض.

وأضافت: "إنها ليست وظيفة تقوم بها، إنها أسلوب حياة تعيشه. ليست وظيفة تنتهي عند الساعة الثالثة أو الخامسة.. إنها وظيفة لـ24 ساعة في اليوم".

وكشف استطلاع للرأي أجرته Politico-Morning Consult الشهر الماضي أن 48٪ ممن شملهم الاستطلاع يعتقدون أن الرئيس بايدن لا يتمتع بالأهلية العلقية، بينما قال 49٪ إنه كذلك.

المصدر: "الإندبندنت"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا