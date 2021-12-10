جيل بايدن عن المخاوف حول أهلية زوجها العقلية: "سخيفة"

رفضت السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن التكهنات حول الصحة العقلية للرئيس جو بايدن، ووصفتها بأنها "سخيفة".

وفي مقابلة مع CBS Morning، تطرقت السيدة الأولى إلى استطلاعات الرأي التي تشكك في اللياقة العقلية لزوجها، والتي خلصت إلى أن بايدن "لا يتمتع بالأهلية العلقية ليكون رئيسا"، وردت على ذلك قائلة: "أعتقد أن هذا سخيف".

وتحدثت بايدن أيضا عن التكيف مع الحياة في البيت الأبيض كسيدة أولى، وقالت: "الأمر أصعب قليلا مما كنت أتخيل"، مشيرة إلى أنها فوجئت بطبيعة العمل المستمر في البيت الأبيض.

وأضافت: "إنها ليست وظيفة تقوم بها، إنها أسلوب حياة تعيشه. ليست وظيفة تنتهي عند الساعة الثالثة أو الخامسة.. إنها وظيفة لـ24 ساعة في اليوم".

First Lady Jill Biden opens up this Sunday about her life, her efforts to support her husband and looks back at their first year in office, in a rare interview at Camp David, the Presidential retreat in rural Maryland pic.twitter.com/lC7gpUSqjZ — CBS Sunday Morning 🌞 (@CBSSunday) December 9, 2021

وكشف استطلاع للرأي أجرته Politico-Morning Consult الشهر الماضي أن 48٪ ممن شملهم الاستطلاع يعتقدون أن الرئيس بايدن لا يتمتع بالأهلية العلقية، بينما قال 49٪ إنه كذلك.

المصدر: "الإندبندنت"