بالفيديو.. صحافي يتهم إدارة بايدن بفرض حظر سفر "عنصري"

اضطرت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، أن تدافع عن سياسة إدارة الرئيس جو بايدن، بعد اتهام وجهه أحد الصحافيين للإدارة بفرض "حظر سفر عنصري على دول إفريقية سوداء" دون غيرها.

وخلال المؤتمر الصحافي اليومي لبساكي، قال الصحافي الذي يدعى سايمون: "متحور أوميكرون موجود في 57 دولة بحسب منظمة الصحة العالمية، ولكن حوالي 70 دولة في العالم فرضت حظر سفر من وإلى الدول الإفريقية السوداء فقط، ومن بينها الولايات المتحدة الأمريكية التي فرضت حظر سفر على 8 دولة إفريقية"، وسأل بساكي: "لماذا لا ترفعون هذا الحظر أو تفرضون حظرا على كل الدول التي سجلت إصابات بالمتحور الجديد؟ وما ردكم على القول بأن هذا حظر عنصري يستهدف فقط الدول الإفريقية السوداء؟".

وقد أجابت بساكي على هذا السؤال أن "هذه ليست نيتنا وليست سياساتنا.. هذه توصيات اتخذت من قبل خبراء الصحة، لأن عددا كبيرا من الإصابات بالمتحور كانت تسجل في جنوب إفريقيا، لذلك أخذنا هذا القرار بهدف حماية الشعب الأمريكي من انتشار هذا المتحور"، مؤكدة أن "هذا ليس قرارا نهائيا، كما أنه ليس عقابا، ونحن نجري تقييما يوميا حول متى يجب رفع هذا الحظر".

وكان مسؤول أمريكي أعلن في نوفمبر الماضي، فرض حظر سفر على جمهورية جنوب إفريقيا وبوتسوانا وزيمبابوي وناميبيا وليسوتو وإسواتيني وموزامبيق وملاوي، "بدافع من الحذر في ضوء متغير كورونا الجديد الذي ينتشر في جنوب إفريقيا".

المصدر: new york post + RT