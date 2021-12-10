إسلام أباد تفرج عن 100 مقاتل من طالبان-باكستان

أعلنت إسلام أباد إفراجها عن نحو 100 عنصر من حركة طالبان-باكستان التي وافقت من جانبها على تمديد الهدنة السارية بينها وبين القوات الحكومية منذ بداية نوفمبر الماضي.

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ونقلت وكالة "فرانس برس" عن تصريح مسؤول حكومي في بيشاور، أمس الخميس: "ما يصل إلى 100 من مقاتلي طالبان أُطلق سراحهم في الأيام الـ10 أو الـ15 الماضية. إنهم مقاتلون من الدرجة الثانية وسيظلون تحت المراقبة".

من جانبه، أكد مسؤول أمني محلي أن مقاتلي الحركة الإسلامية المتشددة أطلق سراحهم من سجون تقع في ولاية خيبر بختونخوا، وعاصمتها بيشاور، مضيفا أن المفرج عنهم لن يعودوا إلى أفغانستان.

وهذه المعلومات أكدها أيضا قيادي في حركة طالبان باكستان مقره في شرق أفغانستان، قائلا إن إطلاق سراح هؤلاء المقاتلين يهدف إلى بناء الثقة بين الحكومة وحركته، مشيرا إلى أن الحركة وافقت بالمقابل على تمديد اتفاق وقف إطلاق النار الذي تنتهي صلاحيته في 9 ديسمبر الجاري، لشهر واحد.

وأضاف: "قيادة حركة طالبان باكستان أظهرت رغبتها بتمديد وقف إطلاق النار إلى أجل غير مسمى" و"المحادثات ستتواصل مع المسؤولين الباكستانيين" من أجل التوصل إلى اتفاق بهذا الصدد.

المصدر: أ ف ب