السودان.. قوات الأمن تحرر تركيين مختطفين في شمال دارفور

تمكنت قوات الأمن السودانية، الخميس، من إنقاذ مواطنين تركيين اختطفا قبل يومين بولاية شمال دارفور غربي البلاد.

وقال السفير التركي لدى الخرطوم، عرفان نذير أوغلو، إن "مجهولين أقدموا على اختطاف مهندسين تركيين أثناء عودتهما إلى المنزل من عملهما في محطة لتوليد الكهرباء في مدينة الفاشر بالولاية المذكورة قبل يومين".

وأضاف أنه عقب اتصالات مكثفة مع المؤسسات المعنية بالسودان، تم تحرير المهندسين في عملية أمنية، مبينا أن المهندسين بصحة جيدة ويتواجدان حاليا داخل منشأة عسكرية على بعد 180 كم من مدينة الفاشر، وسيتم نقلهما غدا بواسطة مروحية إلى الخرطوم.

وحسب المصادر التركية، قدم سفير أنقرة شكره إلى المسؤولين السودانيين لتعاونهم وبذلهم جهودا حثيثة لإنقاذ المختطفين.

المصدر: وكالات