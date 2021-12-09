كبير مفاوضي إيران: رفع العقوبات سيفتح الطريق أمام التقدم في المفاوضات

قال كبير مفاوضي إيران علي باقري كني إن رفع العقوبات عن بلاده سيفتح الطريق أمام تحقيق تقدم كبير في المفاوضات، لا سيما فيما يتعلق بالالتزامات النووية".

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وفي ختام اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي، أوضح باقري كني، أن الخلافات بشأن رفع العقوبات تتطلب من الطرف الآخر إرادة واستعدادا جديين.

ولم يستبعد المسؤول الإيراني التوصل إلى اتفاق، مشيرا إلى أن بلاده "لا ترى عقبات أمام ذلك إن توافرت الأرضية الملائمة".

وأضاف مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية، أن لدى الجانبين "إرادة جادة لاستمرار المحادثات"، وقال إن مجرد تحلي الطرفين بتلك الإرادة فهذا يعني أنهما يسعيان إلى تقارب في وجهات النظر.

وحول الدور الأمريكي، قال باقري كني إن الولايات المتحدة تمارس أدوارا "تخريبية وغير بناءة" خلال سير المفاوضات.

وكانت اللجنة المشتركة أنهت جولة من التفاوض حول ملف إيران النووي اليوم في فيينا، وسط أجواء وصفتها مصادر مقربة من فريق التفاوض الإيراني بأنها إيجابية، وقالت المصادر لـ RT إن التفاوض يمضي إلى الأمام.

المصدر: RT