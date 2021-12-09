فرنسا تندد بمقتل سبعة عناصر من قوة حفظ السلام الدولية في مالي

نددت وزارة الخارجية الفرنسية الخميس، بالهجوم الذي أدى إلى مقتل سبعة من أفراد قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وإصابة آخرين بجراح في مالي أمس الأربعاء.

ودعت الخارجية الفرنسية في بيان إلى "إلقاء القبض على أولئك المسؤولين عن الهجوم ومحاسبتهم".

وكانت بعثة الأمم المتحدة قالت على "تويتر"، إن "سبعة من أفراد قوة حفظ السلام التابعة لها بوسط مالي قتلوا وأصيب ثلاثة آخرون بجروح خطيرة يوم الأربعاء في انفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع".

المصدر: "رويترز"