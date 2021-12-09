بوتين يتفق مع رامافوزا على إرسال خبراء روس إلى جنوب إفريقيا لدراسة "أوميكرون"

اتفق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع نظيره الجنوبي الإفريقي، سيريل رامافوزا، على إرسال خبراء روس إلى جنوب إفريقيا لدراسة سلالة "أوميكرون" لفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".

وذكر الكرملين، في بيان، أن بوتين ورامافوزا أجريا اليوم الخميس اتصالا هاتفيا حيث "واصلا مناقشة التعاون بين البلدين حول سلالة أوميكرون من فيروس كورونا المكتشفة حديثا".

وتابع الكرملين: "تم التوصل إلى اتفاق حول إرسال فريق من خبراء الفيروسات والأوبئة والموظفين العلميين والأطباء الروس وكذلك مختبر أوبئة طبي ومعدات طبية أخرى".

وأعرب رامافوزا، حسب البيان، "عن شكره على استعداد الجانب الروسي للتعاون الوثيق في مجال مكافحة الوباء".

المصدر: RT