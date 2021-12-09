زاخاروفا: المفاوضات حول التسوية السلمية في شرق أوكرانيا وصلت إلى طريق مسدود

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا أن الاتحاد الأوروبي انضم إلى عسكرة أوكرانيا، مما أسفر عن وصول المفاوضات حول التسوية السلمية للأزمة الأوكرانية إلى مأزق.

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وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي: "انضم الاتحاد الأوروبي مؤخرا إلى عملية عسكرة أوكرانيا. وفي 2 ديسمبر الجاري اتخذ مجلس الاتحاد الأوروبي قرارا حول تخصيص 31 مليون يورو لتقديم المساعدات العسكرية الفنية للقوات المسلحة الأوكرانية. لا يساعد هذا القرار في إحلال السلام في دونباس. وفي هذا الضوء وصلت المفاوضات حول التسوية السلمية، في حقيقة الأمر، إلى طريق مسدود".

وأشارت إلى أن روسيا تدعو السلطات الأوكرانية للتوقف عن إفشال اتفاقيات مسنيك، مضيفة: "ندعو كييف للتخلي عن تخريب اتفاقيات مينسك ووقف الانتهاكات الجماعية لحقوق الإنسان وضمان المراعاة الكاملة لسيادة القانون. ونأمل بأن يشجع شركاؤنا الغربيون والمنظمات الدولية السلطات الأوكرانية على تنفيذ هذه المهام ذات الأولوية".

وأفادت الدبلوماسية الروسية أيضا بأن القوات الأوكرانية تزيد تواجدها على خط التماس في شرق أوكرانيا، موضحة: "بدعم من بلدان حلف الناتو التي تزود أوكرانيا بالأسلحة وهي الدولة التي تجري فيها حاليا حرب أهلية، في حين تزيد كييف عدد وحداتها على خط التماس في دونباس". وأشارت إلى أن عدد حالات انتهاك نظام وقف إطلاق النار في منطقة النزاع الأوكراني بلغ نحو 90 ألف مرة.

وتابعت: "ترصد بعثة المراقبة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، نقل كييف لمعداتها الثقيلة بما فيها المدفعية وعربات مدرعة من العيار الثقيل، إلى شرق البلاد. ويستمر هناك أيضا استخدام الطائرات المسيرة".

المصدر: "تاس"