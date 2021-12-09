 
مباشر

مسؤول: حظر السفر إلى بلدان إفريقية قد يؤثر على إمدادات مكافحة كورونا

أخبار العالم

مسؤول: حظر السفر إلى بلدان إفريقية قد يؤثر على إمدادات مكافحة كورونا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rx95

قال جون نكينجاسونج، مدير المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض إن حظر السفر المفروض على بلدان إفريقية من المرجح أن يؤثر على إمدادات المعدات الطبية التي تحتاجها القارة لمجابهة كوفيد-19.

وأضاف نكينجاسونج في إفادة صحفية عبر الإنترنت أن منظمته لا توصي بإعطاء جرعات معززة للجميع في إفريقيا، وإنما يتعين أن يكون ذلك مقصورا على كبار السن أو من يعانون نقصا في المناعة. 

إقرأ المزيد
الصحة العالمية: لا مبرر للتشكيك بفعالية اللقاحات الحالية ضد
الصحة العالمية: لا مبرر للتشكيك بفعالية اللقاحات الحالية ضد "أوميكرون"

ورصد متحور "أوميكرون" للمرة الأولى في جنوب إفريقيا، ثم انتشر في حوالي 57 دولة حول العالم.

المصدر: رويترز

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا