مسؤول: حظر السفر إلى بلدان إفريقية قد يؤثر على إمدادات مكافحة كورونا
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قال جون نكينجاسونج، مدير المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض إن حظر السفر المفروض على بلدان إفريقية من المرجح أن يؤثر على إمدادات المعدات الطبية التي تحتاجها القارة لمجابهة كوفيد-19.
وأضاف نكينجاسونج في إفادة صحفية عبر الإنترنت أن منظمته لا توصي بإعطاء جرعات معززة للجميع في إفريقيا، وإنما يتعين أن يكون ذلك مقصورا على كبار السن أو من يعانون نقصا في المناعة.
ورصد متحور "أوميكرون" للمرة الأولى في جنوب إفريقيا، ثم انتشر في حوالي 57 دولة حول العالم.
المصدر: رويترز
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