الكرملين: بوتين وبايدن أشارا إلى ضرورة تنسيق المسائل حول الناتو مع الأعضاء الآخرين في الحلف

صرح الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين والأمريكي، جو بايدن، أكدا في قمتهما الأخيرة ضرورة تنسيق المسائل حول حلف الناتو مع أعضائه الآخرين.

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وقال بيسكوف للصحفيين، اليوم الخميس: "حقا، تم أثناء الاجتماع (الإفتراضي) بحث الموضوع المتعلق بالأعضاء الآخرين لحلف الناتو. وعلى وجه الخصوص أشار كلا الطرفين إلى ضرورة تنسيق المسائل المهمة مبدئيا، بما فيها المسائل التي تم الحديث عنها، مع الدول الأخرى أيضا".

وأضاف: "لأن الحديث يدور حقا عن الأمن في القارة، وأن روسيا تعتبر توسع الحلف شرقا أمرا غير مقبول، وبالطبع أشار هناك الجانب الأمريكي إلى ضرورة تنسيق ذلك أيضا مع الدول الأخرى"، الأعضاء في الحلف.

وفي تعليقه على إعداد الطرفين لاقتراحات اعتمادا على نتائج القمة، أشار بيسكوف إلى أن الكرملين لا يريد أن يستعجل في هذا المجال. وأوضح: "نركز حاليا على إعداد الفكرة الرئيسية لموقفنا التي سنعدها وسنبلغ زملاءنا الأمريكيين بها".

المصدر: تاس