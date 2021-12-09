الخارجية الروسية: لا نعرف شيئا عن مبادرة بايدن بشأن إجراء لقاء حول أوكرانيا

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أنه لا يعرف شيئا عن فكرة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لإجراء لقاء حول أوكرانيا.

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وردا على سؤال صحفي بهذا الخصوص أجاب ريابكوف، اليوم الخميس: "لا أعرف عن أي لقاء. رأيت تعليق الرئيس الأمريكي على هذا الموضوع".

وفي تعليقه على الوضع حول أزمة التأشيرات في العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة قال ريابكوف: "أجرينا في المرحلة الأخيرة سلسلة من تبادل الآراء مع الجانب الأمريكي بهذا الشأن. توجد هناك مسائل غير رئيسية في هذا المجال حققنا فيها تفاهما معينا".

وأضاف: "لكن هذا الواقع لا يلغي تقييمنا المشترك أن مسألة التأشيرات عموما تقع في مأزق صعب، ولا يمكن تسويتها، بسبب عدم جاهزية الولايات المتحدة للتعاون".

أفاد الرئيس الأمريكي، جوب بايدن، للصحفيين، أمس الأربعاء، بأنه تجري حاليا التحضيرات للقاء الولايات المتحدة وبلدان الناتو مع روسيا. وأضاف أنه سيتم غدا الجمعة الإعلان الرسمي عن إجراء لقاء على المستوى العالي بين الولايات المتحدة و4 حلفاء رئيسيين لها على الأقل في حلف الناتو مع روسيا لمناقشة قلق موسكو من توسع الحلف وتحديد إجراءات لتخفيف حدة التوتر على الحدود الشرقية للناتو.

المصدر: نوفوستي