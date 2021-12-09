ألمانيا تعلن دعمها لرئاسة فرنسا لمجلس الاتحاد الأوروبي

قالت وزيرة الخارجية الألمانية، آنالينا بييربوك، إن ألمانيا ليس لديها صداقة أوثق من فرنسا، معلنة أن بلادها ستدعم بشكل كامل رئاسة فرنسا لمجلس الاتحاد الأوروبي.

وقالت بييربوك في تصريح بعد لقائها نظيرها الفرنسي جان إيف لودريان: "ألمانيا ليس لديها صداقة أوثق من فرنسا. تحتاج أوروبا القوية إلى قوة دفع قوية من فرنسا وألمانيا. ستدعم ألمانيا بشكل كامل رئاسة فرنسا لمجلس الاتحاد الأوروبي".

وزيرة الخارجية الألمانية #آنالينا_بييربوك@ABaerbock بعد لقائها بنظيرها الفرنسي @JY_LeDrian: "#ألمانيا ليس لديها صداقة أوثق من #فرنسا. تحتاج أوروبا القوية إلى قوة دفع قوية من فرنسا وألمانيا. ستدعم ألمانيا بشكل كامل رئاسة فرنسا لمجلس الاتحاد الأوروبي." 1/2 pic.twitter.com/vPqey3ue8q — Germany @ Arab World (@almaniadiplo) December 9, 2021

من جهة أخرى، أشارت إلى أنه "بالنسبة لنا، فإن وحدة أراضي وسيادة أوكرانيا غير قابلة للتفاوض"، مضيفة: "ستدفع روسيا ثمنا سياسيا واقتصاديا باهظا للانتهاك المستمر للدولة الأوكرانية".

هذا وعلقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، قبل أيام على تقارير إعلامية أمريكية عن "غزو روسي" وشيك لدولة مجاورة، وأكدت (زاخاروفا) أن "انتشار القوات الروسية على الأراضي الروسية حق مشروع لروسيا في ظل ممارسات حلف شمال الأطلسي في المنطقة... ينبغي على الصحافة الأمريكية أن تقلق للأعمال العدوانية الأمريكية لا الروسية".

المصدر: RT