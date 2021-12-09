رئيس وزراء بريطانيا أب للمرة السابعة على التوالي!

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، وزوجته كاري جونسون، عن ولادة طفلتهما بصحة جيدة في مستشفى بلندن صباح اليوم الخميس.

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ولدى جونسون من زوجته كاري، طفل عمره عام واحد ويدعى ويلفريد، كما لديه 4 أطفال بالغين من زوجته السابقة مارينا ويلر، وابنة من علاقته خارج نطاق الزواج.

وقال جونسون إنه أمر "رائع" أن يكون لديا الكثير من الأطفال، مؤكدا على أنه يغير بنفسه الكثير من الحفاضات لأطفاله.

وقبل الانتخابات العامة لعام 2019، سئل جونسون خلال مكالمة هاتفية على إذاعة "إل بي سي"، عن وجود أطفال لديه خارج إطار الزواج، حيث تحداه أحد المتصلين بشأن مقال كتبه في عام 1995، ألقى فيه باللوم على الأمهات العازبات في "إنتاج جيل من المرضى، الأبناء الجاهلون، العدوانيون، وغير الشرعيين".

وضغط المضيف نيك فيراري على جونسون بشأن عدد الأطفال لديه، فأجاب: "أعتقد أن ما يريد الناس سماعه هو ما لدينا من خطط.. أنا أحب أطفالي كثيرا، لكنهم لا يتنافسون في هذه الانتخابات، وبالتالي لن أعلق".

وعندما سئل عما إذا كان "مشاركا بشكل كامل في حياتهم كلها"، رفض جونسون مرة أخرى التعليق، قائلا: "لن أضعهم في الملعب في هذه الحملة الانتخابية".

المصدر: The guardian