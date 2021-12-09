صحيفة: واشنطن تتجه لتشديد تطبيق العقوبات على إيران وإرسال وفد للإمارات مع تعثر المباحثات

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين كبار أن إدارة الرئيس جو بايدن تتحرك صوب تشديد تطبيق العقوبات على إيران وإرسال وفد رفيع المستوى إلى الإمارات الأسبوع المقبل.

وقالت الصحيفة في تقرير لها اليوم الخميس، إن الوفد، الذي سيضم رئيس مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة، أندريه جاكي، سيحذر الشركات والبنوك الخاصة في الإمارات من أنها "ستواجه مخاطر بالغة" إذا استمرت في المعاملات الخاضعة لعقوبات.

وبحسب مصادر أمريكية فإن الإمارات هي حليف للولايات المتحدة من الدرجة الأولى، ولكنها أيضا ثاني أكبر (متعاقد) تجاري لإيران وقناة للمعاملات التجارية والنقدية لإيران مع المواقع الدولية الأخرى.

وتقول مصادر أمريكية إنه إذا لم يكن هناك تقدم في المباحثات النووية، فإن زيارة الوفد إلى الإمارات العربية المتحدة، يمكن أن تكون الأولى من عدة زيارات لدول أخرى لتشديد الضغط المالي على إيران من خلال الضغط على وسائلها للتهرب من العقوبات الأمريكية التي فرضتها إدارة ترامب.

المصدر: رويترز، مصادر إعلام أمريكية