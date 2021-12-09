لابيد يصل إلى القاهرة ضمن زيارة دبلوماسية يلتقي خلالها السيسي

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن وزير الخارجية يائير لابيد، وصل صباح اليوم الخميس، إلى القاهرة في زيارة دبلوماسية يعيد خلالها قطعا أثرية إلى مصر وكبادرة لتعزيز العلاقات.

وقالت الخارجية في بيان: "وصل لابيد صباح اليوم الخميس في زيارة دبلوماسية للقاهرة وكان في استقباله رئيس البروتوكول المصري بمطار القاهرة، وسيلتقي خلالها بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وبنظيره المصري سامح شكري".

נחתתי הבוקר בקהיר לביקור מדיני, במסגרתו אפגוש את נשיא מצרים @AlsisiOfficial ושר החוץ המצרי סאמח שכרי. חיזוק והעמקת יחסי ישראל-מצרים בראייה מדינית-בטחונית -כלכלית הוא אינטרס חשוב של מדינת ישראל. נמשיך לעבוד יחד לקידום האינטרסים המשותפים ליציבות אזורית. pic.twitter.com/1M0Rdts56X — יאיר לפיד - Yair Lapid🟠 (@yairlapid) December 9, 2021

وأعلنت أنه "كبادرة لتعزيز العلاقات، سيعيد لابيد، بالتعاون مع سلطة الآثار الإسرائيلية، القطع الأثرية المصرية التي تم الاستيلاء عليها في إسرائيل"، مشددة على أن "تعزيز العلاقات بين إسرائيل ومصر من وجهة نظر سياسية أمنية هو مصلحة مهمة للغاية لدولة إسرائيل".

وأضافت: "زيارة وزير الخارجية لبيد للقاهرة هي استمرار للسياسة الخارجية للحكومة الإسرائيلية للاستفادة من المصالح المشتركة للاستقرار الإقليمي".

المصدر: RT