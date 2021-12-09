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تركيا تعلن توقيفها 22 شخصا يحملون جنسيات أجنبية لصلتهم بـ"داعش"

أخبار العالم

تركيا تعلن توقيفها 22 شخصا يحملون جنسيات أجنبية لصلتهم بـ
Reuters
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أوقفت السلطات التركية في العاصمة أنقرة 22 شخصا صدرت بحقهم مذكرات توقيف لصلتهم بتنظيم "داعش"، حسبما أفادت به وكالة الأناضول.

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ووفق مصادر أمنية، اليوم الخميس، أطلقت فرق مكافحة الإرهاب عملية متزامنة للقبض على 30 أجنبيا تبين أن لهم صلة بعناصر من "داعش"، موجودين في مناطق الصراع.

وأسفرت العملية عن توقيف 22 شخصا يحملون جنسيات أجنبية.

وتتواصل الإجراءات الأمنية بحق الموقوفين، فيما لا يزال العمل جاريا للقبض على الفارين.

المصدر: الأناضول

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