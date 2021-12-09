الخزانة الأمريكية: رئيس السلفادور تفاوض سرا مع زعماء العصابات

أفادت وزارة الخزانة الأمريكية بأن رئيس السلفادور، نجيب بوكيلي، "تفاوض سرا" على هدنة مع زعماء العصابات التي تسيطر على الشوارع في البلاد.

واتهمت الوزارة الأمريكية حكومة بوكيلي بأنها "اشترت دعم العصابات بمزايا وامتيازات مالية لقادتها المسجونين، عبر تقديم لهم الهواتف المحمولة وفتيات الليل"، وقالت: "في عام 2020 ، قدمت حكومة بوكيلي حوافز مالية لعصابات السلفادور MS-13 و 18th Street Gang (Barrio 18) لضمان بقاء حوادث عنف العصابات وعدد جرائم القتل المؤكدة منخفضة، وفي المقابل وافقت قيادة العصابات أيضا على تقديم الدعم السياسي لحزب بوكيلي "الأفكار الجديدة" في الانتخابات المقبلة.

وأفادت الوزارة بأن المسؤولين اللذين تفاوضا مباشرة مع قادة العصابة هما أوزوريس لونا ميزا، رئيس نظام العقوبات السلفادوري ونائب وزير العدل والأمن العام، وكارلوس أميلكار ماروكين تشيكا، رئيس وحدة إعادة بناء النسيج الاجتماعي.

هذا ورد رئيس السلفادور بسخرية على هذا الإتهام، قائلا في تغريدة عبر "تويتر: "الهواتف المحمولة والمومسات في السجون؟ المال للعصابات؟ متى حدث ذلك؟ ألم يتحققوا حتى من التاريخ؟ كيف يمكنهم طرح مثل هذه الكذبة الواضحة دون أن يستجوبهم أحد؟".

¿Celulares y prostitutas en las cárceles?



¿Dinero a las pandillas?



¿Cuándo pasó eso?



¿No revisaron ni la fecha?



¿Cómo pueden poner una mentira tan obvia sin que nadie se las cuestione?



Hay videos sí, pero de sus amigos haciendo eso. No nosotros.



Ya ni disimulan. — Nayib Bukele 🇸🇻 (@nayibbukele) December 8, 2021

ونفى بوكيلي بشدة الاتهام عندما أورده الموقع الإخباري المحلي "الفارو" في أغسطس، وقد ألمح يوم أمس الأربعاء، إلى هدنة عصابة تفاوضت عليها إدارة سابقة يحاكم عليها عدد من المسؤولين السابقين.

هذا وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على أفراد وكيانات في السلفادور وكوسوفو وصربيا تتهمهم بالضلوع في جرائم فساد عابرة للحدود.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها أن العقوبات الجديدة تشمل 16 فردا و 24 كيانا في تلك البلدان، وذك استنادا لقانون ماغنيتسكي الذي يستهدف الجهات والأفراد المسؤولين عن الفساد في جميع أنحاء العالم.

المصدر: "الإندبندنت" + RT