باكستان تسجل أول إصابة بالمتحور "أوميكرون"
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rx47
قال مسؤول إقليمي في وزارة الصحة الباكستانية، اليوم الخميس، إن السلطات رصدت أول حالة إصابة بالمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا في البلاد.
وأضاف المتحدث باسم الوزارة في إقليم السند بجنوب باكستان لوكالة "رويترز" أن الحالة هي لمريض لم يتلق تطعيما، ويعالج الآن في مستشفى خاص بمدينة كراتشي، أكثر مدن البلاد سكانا.
وأشار إلى أن المريض كان مسافرا إلى الخارج، دون أن يفصح عن المكان، لكنه قال إنه يجري حاليا تتبع المخالطين له.
المصدر: رويترز
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.