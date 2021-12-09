باكستان تسجل أول إصابة بالمتحور "أوميكرون"

قال مسؤول إقليمي في وزارة الصحة الباكستانية، اليوم الخميس، إن السلطات رصدت أول حالة إصابة بالمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا في البلاد.

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وأضاف المتحدث باسم الوزارة في إقليم السند بجنوب باكستان لوكالة "رويترز" أن الحالة هي لمريض لم يتلق تطعيما، ويعالج الآن في مستشفى خاص بمدينة كراتشي، أكثر مدن البلاد سكانا.

وأشار إلى أن المريض كان مسافرا إلى الخارج، دون أن يفصح عن المكان، لكنه قال إنه يجري حاليا تتبع المخالطين له.

المصدر: رويترز