برلمانيون أوروبيون يدعون لإنهاء الفصل العنصري ضد الفلسطينيين

دعا 370 برلمانيا أوروبيا في رسالة مشتركة موجهة إلى الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمنية، جوزيب بوريل، إلى إنهاء الفصل العنصري ضد الفلسطينيين.

وعبر البرلمانيون، في الرسالة عن قلقهم العميق "بشأن الوضع الحالي في الأراضي الفلسطينية المحتلة في ظل سياسات الاحتلال الإسرائيلي"، مشددين على "ضرورة تأمين وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، كما يفرضه القانون الدولي".

واعتبر الموقعون على الرسالة المشتركة أن "سياسات الاحتلال أدت إلى واقع تمييزي ضد الفلسطينيين من خلال سلب حقوقهم"، مشيرين إلى "انتهاكات يمارسها الاحتلال تتعلق بتهجير قسري واسع النطاق للفلسطينيين في جميع أنحاء الضفة الغربية، بما في ذلك القدس المحتلة، وخصوصا حي الشيخ جراح وحي سلوان".

وتأتي هذه الرسالة في وقت أعلنت فيه إسرائيل استكمال بناء جدار إسمنتي بطول 65 كيلومترا وبارتفاع 6 أمتار حول قطاع غزة، فيما شكك خبراء إسرائيليون في مدى نجاعة هذا العائق.

المصدر: وكالة "وفا"