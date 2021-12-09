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توقيع مذكرة تفاهم جديدة بين إسرائيل والإمارات بحضور كوشنر

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توقيع مذكرة تفاهم جديدة بين إسرائيل والإمارات بحضور كوشنر
Reuters
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وقع معهد السلام لاتفاقيات إبراهيم مذكرة تفاهم، مع مبادرة "شراكة" في أبو ظبي، بهدف تعزيز الصفقات التاريخية التي أسهمت في إقامة علاقات دبلوماسية بين إسرائيل ودول عربية الصيف الماضي.

ووقع مذكرة التعاون المدير التنفيذي لمعهد السلام لاتفاقيات إبراهيم، روبرت غرينواي، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، مع مؤسسي مبادرة شراكة، الإسرائيلي أميت درعي، والإماراتي ماجد السراح، وذلك بحضور جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

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وفتحت اتفاقيات إبراهيم بين إسرائيل والإمارات والبحرين الباب لعهد جديد من التعاون والصداقة، وتأسست (منظمة) شراكة، التي تعني "الشراكة"، من قبل قادة شباب من إسرائيل والخليج لتحويل رؤية السلام بين الشعوب إلى حقيقة واقعة.

المصدر: RT

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