توقيع مذكرة تفاهم جديدة بين إسرائيل والإمارات بحضور كوشنر
وقع معهد السلام لاتفاقيات إبراهيم مذكرة تفاهم، مع مبادرة "شراكة" في أبو ظبي، بهدف تعزيز الصفقات التاريخية التي أسهمت في إقامة علاقات دبلوماسية بين إسرائيل ودول عربية الصيف الماضي.
ووقع مذكرة التعاون المدير التنفيذي لمعهد السلام لاتفاقيات إبراهيم، روبرت غرينواي، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، مع مؤسسي مبادرة شراكة، الإسرائيلي أميت درعي، والإماراتي ماجد السراح، وذلك بحضور جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
Honored to sign MOU cooperation w @Peace_Accords led by @jaredkushner & @RC_Greenway - people of vision and leadership. We were represented by co-founders @amitd441@DrAlsarrah & by @Najat_AlSaeed@Fatemaal7rbi Thank you @ekitbi for honoring us. @fredman_a@lightstoneapic.twitter.com/gAzTNAPOZW— Sharaka - شراكة (@sharakango) December 8, 2021
وفتحت اتفاقيات إبراهيم بين إسرائيل والإمارات والبحرين الباب لعهد جديد من التعاون والصداقة، وتأسست (منظمة) شراكة، التي تعني "الشراكة"، من قبل قادة شباب من إسرائيل والخليج لتحويل رؤية السلام بين الشعوب إلى حقيقة واقعة.
المصدر: RT
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