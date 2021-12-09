"CNN": الولايات المتحدة هيهات أن تفرض عقوبات على شركات الطاقة الروسية

أفادت قناة "CNN" التلفزيونية الأمريكية بأن شركات الطاقة الروسية هيهات أن تتعرض للضغوطات الأمريكية التي يهدد البيت الأبيض بفرضها في حال الهجوم الروسي المحتمل على أوكرانيا.

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ونقلت القناة عن مصدر في الهيئات الحكومية الأمريكية: "قمنا بإعداد مجموعة من الصيغ المحتملة. ولن ننفذ كل الإجراءات الموجودة بينها. والإجراء الأكثر شدة في هذه المجموعة هو الطاقة. والمرحلة الأولى من العقوبات لن تشمل شركات الطاقة".

وقال مساعد الرئيس الأمريكي للأمن القومي، جيك ساليفان، سابقا إن الرئيس جو بايدن أبلغ نظيره الروسي، فلاديمير بوتين باستعداده لفرض عقوبات شديدة ضد روسيا. ولم يعلن البيت الأبيض علنا ما هي هذه العقوبات المحتملة. لكن عددا من وسائل الإعلام الأمريكية كشفت في الأيام الماضية، نقلا عن مصادرها، قائمة الخطوات الممكنة. وخاصة أكدت أن العقوبات التي ستفرضها الولايات المتحدة حال هجوم روسيا على أوكرانيا قد تشمل المسؤولين المقربين من الرئيس الروسي، والشركات الروسية لإنتاج الطاقة، بالإضافة إلى فصل روسيا عن النظام الدولي لتحويل المعلومات وإجراء المدفوعات "SWIFT".

المصدر: تاس