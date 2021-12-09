تعليق روسي على تصريحات سيناتور بشأن "ضربة نووية على روسيا"

وصفت السفارة الروسية في الولايات المتحدة تصريحات السيناتور الجمهوري روجر ويكر حول الاستخدام المحتمل للأسلحة النووية ضد روسيا بسبب الوضع حول أوكرانيا بأنها "غير مسؤولة وغير مدروسة".

وجاء في بيان السفارة الروسية: "مثل هذه التصريحات غير مسؤولة. وننصح الجميع غير المستنيرين أن يقرأوا بعناية البيان المشترك لرئيسي روسيا والولايات المتحدة في 16 يونيو 2021. وتؤكد هذه الوثيقة التزام البلدين بمبدأ أنه لا يمكن أن يكون هناك رابحون في حرب نووية، ولا ينبغي إطلاق العنان لها".

ولفتت السفارة في بيانها إلى أن "السياسي الأمريكي العامل في الهيئة التشريعية من غير المناسب له المزاح بالأسلحة النووية".

وتساءلت السفارة أيضا في بيانها عن أي مصالح يروج لها السيناتور عن ميسيسيبي - مصالح أوكرانيا أم مصالح المجمع الصناعي العسكري الأمريكي - على خلفية حقيقة أن ولايته تضم ​​مكاتب لوكهيد مارتن ونورثروب غرومان ورايثيون وجنرال أتوميكس وآخرين، (شركات متخصصة في صناعة أنظمة الدفاع والأسلحة).

بيان السفارة يأتي بعد تصريحات السيناتور في وقت سابق، في مقابلة مع قناة فوكس نيوز، أوصى ويكر من خلالها، في تعليقه على الوضع المتعلق بالأزمة الأوكرانية، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يستبعد إمكانية توجيه ضربة نووية استباقية لروسيا في حالة تفاقم الأزمة الأوكرانية.

يشار إلى أن كييف ودولا غربية أعربت مؤخرا عن قلقها بشأن ما يزعم من تكثيف "الأعمال العدوانية" من قبل روسيا بالقرب من حدود أوكرانيا. الأمر الذي نفت موسكو مرارا هذه الاتهامات الموجهة ضدها، موضحة أنها لا تهدد أحدا ولا تنوي مهاجمة أحد، وتستخدم تصريحات "العدوان" كذريعة لنشر المزيد من معدات الناتو العسكرية بالقرب من حدود روسيا.

المصدر: نوفوستي