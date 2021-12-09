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استقالة مساعدة جونسون بعد تسريب فيديو لها أثار غضب البريطانيين

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استقالة مساعدة جونسون بعد تسريب فيديو لها أثار غضب البريطانيين
Reuters
أليغرا ستراتون
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استقالت مساعدة رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بعد تسريب فيديو يظهرها في حفلة بداونينغ ستريت خلال فترة إغلاق بسبب كوفيد -19 العام الماضي عندما تم حظر حفلات عيد الميلاد.

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ووالحديث يدور حول أليغرا ستراتون، التي كانت المتحدثة باسم جونسون خلال قمة "COP26"، والسكرتيرة الصحفية له في وقت تسجيل الفيديو خلال ديسمبر 2020.

وفي الفيديو الذي بثته قناة"ITV"، ظهرت ستراتون خلال تجمع وهي تضحك وتمزح، في وقت منع فيه عشرات الملايين من الأشخاص في جميع أنحاء بريطانيا من مقابلة العائلة والأصدقاء للاحتفال بعيد الميلاد.

وقالت ستراتون وهي تبكي للصحفيين خارج منزلها: "أتفهم الغضب والإحباط اللذين يشعر بهما الناس. لكم جميعا الذين فقدوا أحباءهم، والذين تحملوا الوحدة التي لا تطاق.. أنا آسف حقا، وبعد ظهر هذا اليوم سأقدم استقالتي إلى رئيس الوزراء".

وفي وقت سابق، قال دوغلاس روس، زعيم حزب المحافظين الإسكتلنديين، إنه على جونسون الاستقالة إذا تبين أنه احتفل بعيد الميلاد في مقر الحكومة العام الماضي وانتهك قيود كورونا.

المصدر: رويترز

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