موسكو: أوكرانيا طلبت مهلة لصياغة مقترحاتها لتعزيز وقف إطلاق النار في دونباس

أكد المندوب الروسي لدى مجموعة الاتصال الخاصة بدونباس بوريس غريزلوف، أن الوفد الأوكراني طلب مزيدا من الوقت لإعداد مقترحات تعزيز وقف إطلاق النار في دونباس جنوب شرق أوكرانيا.

وقال: "بالنسبة لاجتماع اليوم الأربعاء، قدم ممثلو دونيتسك ولوغانسك في الثاني من ديسمبر مقترحات تشمل مجموعة من الخطوات لتنفيذ التدابير الرامية إلى تعزيز وقف إطلاق النار المعلن في يوليو عام 2020".

وأضاف: "لم يتمكن ممثلو أوكرانيا خلال 8 ساعات من المفاوضات من إعطاء رد نهائي على مبادرة دونباس، بما فيها الاقتراح، بحيث تتنصل كييف رسميا من تصريحات القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية زالوجيني وقائد القوات المشتركة بافليوك، التي تتعارض بشكل مباشر مع الاتفاقات الخاصة بتعزيز وقف إطلاق النار، وكذلك استخدام الطائرات العسكرية بدون طيار في دونباس".

وأشار غريزلوف إلى أن "الممثلين الأوكرانيين غير مستعدين لتأكيد العودة للمشاركة في آلية التنسيق المتفق عليها في يوليو 2020 لمنع التصعيد".

وتابع: "الوفد الأوكراني طلب وقتا إضافيا حتى 9 ديسمبر لإعداد مقترحات موضوعية لمبادرة دونباس".

وشدد المندوب الروسي على أنه وفي انتهاك مباشر لاتفاقات مينسك، رفضت أوكرانيا منذ 7 سنوات مناقشة تفاصيل الوضع المستقبلي لدونيتسك ولوغانسك في دونباس، ولم تكشف عن موقفها تجاه ذلك.

المصدر: "إنترفاكس"