ارتفاع حصيلة قتلى بركان "سيميرو" في إندونيسيا إلى 39

أعلنت السلطات الإندونيسية ارتفاع حصيلة ضحايا ثوران بركان "سيميرو" المدمر إلى 39 قتيلا، في وقت تواصل فرق الإنقاذ جهودها للعثور على جثث أخرى تحت تهديد انفجارات جديدة.

وأفادت وكالة البحث والإغاثة الإندونيسية بأن "فريق البحث والإغاثة عثر على أربع جثث اليوم".

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وتوفي شخص متأثرا بجروحه في المستشفى، ما رفع الحصيلة إلى 39 قتيلا.

وأكد متحدث باسم الوكالة أنه لا يزال 12 شخصا في عداد مفقودين.

وثار بركان سيميرو الإندونيسي في شرق جزيرة جاوة السبت قاذفا رمادا كثيفا وسيلا من الحمم البركانية اجتاحت عدة قرى تقع على منحدراته، ما دفع بآلاف الأشخاص المذعورين إلى الفرار من منازلهم.

وأُجلي أكثر من أربعة آلاف شخص من المنطقة المتضررة ولجأوا إلى مساكن موقتة.

ودمر البركان منازل وسيارات، وغطى شوارع بأكملها بطبقة سميكة من الرماد والأوحال.







المصدر: "أ ف ب"