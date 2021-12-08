"في المنزل أخيرا".. شركة "إيكيا" تستخدم صورة ميركل

استخدم الفرع الألماني لشركة "إيكيا" السويدية للأثاث صورة المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل في إعلان تجاري.

ونشرت الشركة صورة لميركل، وهي جالسة في مقعد، وأرفقتها بعبارة "في المنزل أخيرا".

„Kannst du mir bitte mal das Opernglas reichen, will doch mal sehen, ob der Olaf schon fleißig ist.“ #IKEApic.twitter.com/p2K5P7H6n0 — IKEA_Deutschland (@IKEA_Presse) December 8, 2021

ويأتي ذلك بعد أن تركت ميركل منصبها بعد 16 عاما لرئاسة الحكومة.

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وأصبح زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي أولاف شولتز مستشارا جديدا لألمانيا اليوم الأربعاء، في أعقاب فوز حزبه في الانتخابات التشريعية في 26 سبتمبر الماضي.

المصدر: RT