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"في المنزل أخيرا".. شركة "إيكيا" تستخدم صورة ميركل

أخبار العالم

Reuters POOL
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استخدم الفرع الألماني لشركة "إيكيا" السويدية للأثاث صورة المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل في إعلان تجاري.

ونشرت الشركة صورة لميركل، وهي جالسة في مقعد، وأرفقتها بعبارة "في المنزل أخيرا".

ويأتي ذلك بعد أن تركت ميركل منصبها بعد 16 عاما لرئاسة الحكومة.

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وأصبح زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي أولاف شولتز مستشارا جديدا لألمانيا اليوم الأربعاء، في أعقاب فوز حزبه في الانتخابات التشريعية في 26 سبتمبر الماضي.

المصدر: RT

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