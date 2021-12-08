ستولتنبرغ يرحب بقمّة بوتين بايدن

أعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ عن ترحيبه بالقمة التي عقدت بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي جو بايدن.

وقال: "نرحب بالمحادثات التي جرت بين الرئيسين بوتين وبايدن أمس الثلاثاء، ونأمل في ألا تستخدم روسيا هذه المرة القوة العسكرية، وتحترم سيادة وسلامة أراضي دولة أوكرانيا الأوروبية المستقلة".

ودعا ستولتنبرغ روسيا إلى "تخفيف التوتر والتحلي بالشفافية في نواياها تجاه أوكرانيا".

المصدر: RT