بايدن يهنئ المستشار الألماني الجديد ويأمل بتطوير العلاقات مع برلين

هنّأ الرئيس الأمريكي جو بايدن المستشار الألماني الجديد أولاف شولتس بتوليه مقاليد منصبه، مؤكدا أنه يأمل تطوير "العلاقات القوية" بين واشنطن وبرلين.

وكتب بايدن في تغريدة عبر "تويتر": "تهاني للمستشار الألماني الجديد أولاف شولتس. أتطلع لتطوير العلاقات القوية بين بلدينا والعمل بشكل وثيق معا لإحراز تقدم في التحديات العالمية الحالية".

Congratulations to Germany’s new Chancellor Olaf Scholz. I look forward to building on the strong ties between our two countries and working closely together to make progress on today’s global challenges. — President Biden (@POTUS) December 8, 2021

وفاز شولتس ممثل الحزب الاشتراكي الديمقراطي بالمستشارية الألمانية في تصويت برلماني اليوم الأربعاء، ليحل بذلك محل أنغيلا ميركل بعد أن أمضت 16 عاما في هذا المنصب.

وأعلنت رئيسة البوندستاغ بربل باس أن شولتس (63 عاما) الذي شغل منصب نائب المستشار ووزير المالية في حكومة ميركل المنتهية ولايتها، حصل على أغلبية واضحة بلغت 395 صوتا من المشرعين في البرلمان الألماني.

المصدر: RT