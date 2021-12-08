الداخلية الفرنسية: مستوى التهديد الإرهابي في البلاد لا يزال مرتفعا

أكدت وزارة الداخلية الفرنسية اليوم الأربعاء أن مستوى التهديدات الإرهابية في البلاد لا يزال مرتفعا.

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ووجه وزير الداخلية جيرالد دارمانين الشكر للأجهزة الخاصة لاعتقال شخصين كانا يعدان للهجمات خلال عطلة عيد الميلاد.

وقال جيرالد دارمانين إن مستوى التهديدات الإرهابية في البلاد لا يزال مرتفعا.

وكتب دارمان يوم الأربعاء على تويتر: "التهديد الإرهابي يظل عند مستوى مرتفع في فرنسا، ولا نفقد اليقظة".

كما شكر الأجهزة الخاصة بالبلاد "التي تمكنت من اعتقال شخصين".

La menace terroriste demeure à un niveau élevé en France, nous ne baissons pas la garde.



Merci aux services de la Direction générale de la sécurité intérieure qui ont permis l’interpellation de ces deux individus.https://t.co/6WiSXZASNn — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) December 8, 2021

وفي وقت سابق قالت وسائل إعلام فرنسية إن قوات الأمن اعتقلت في 29 نوفمبر شخصين كانا يخططان لتنفيذ هجمات في أماكن عامة مختلفة، لا سيما "مراكز التسوق والجامعات والشوارع المزدحمة" خلال عطلة عيد الميلاد.

وفي 3 ديسمبر وجهت إليهما تهم وتم احتجازهما كإجراء وقائي.

وبحسب قناة "BFM TV" التلفزيونية فإن أحد المعتقلين معروف بصلته بالتطرف وتم العثور في منزله على مواد تروج لتنظيم "داعش".

المصدر: وسائل إعلام فرنسية