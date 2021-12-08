 
مباشر

لافروف يؤكد لنظيره الأرمني ضرورة ترسيم الحدود بين أرمينيا وأذربيجان

أخبار العالم

لافروف يؤكد لنظيره الأرمني ضرورة ترسيم الحدود بين أرمينيا وأذربيجان
mid.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rx1h

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لنظيره الأرمني أرارات ميرزويان ضرورة إطلاق العمل على ترسيم الحدود بين أرمينيا وأذربيجان بأسرع ما يمكن.

وجاء في بيان عن الخارجية الروسية في أعقاب الاتصال الهاتفي بين الوزيرين يوم الأربعاء، أنهما "بحثا القضايا الملحة على جدول العمل الثنائي والإقليمي والدولي".

إقرأ المزيد
بوتين وعلييف وباشيناين يصدرون بيانا مشتركا عقب اجتماعهم في سوتشي
بوتين وعلييف وباشيناين يصدرون بيانا مشتركا عقب اجتماعهم في سوتشي

وركز الوزيران على سير تنفيذ اتفاقات سوتشي بين زعماء أذربيجان وأرمينيا وروسيا التي تم التوصل إليها في 26 نوفمبر الماضي.

وأضاف البيان أن "الجانب الروسي شدد على ضرورة ضمان إطلاق العمل على ترسيم الحدود الأرمنية الأذربيجانية بأسرع ما يمكن".

وأشار لافروف إلى ضرورة ترجمة اتفاقات فريق العمل الثلاثي حول رفع القيود عن النقل والروابط الاقتصادية على الأرض.

المصدر: تاس

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا