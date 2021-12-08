والد مستشار ألمانيا الجديد: أولاف كان يحلم بأن يصبح مستشارا مذ كان تلميذا

ذكر غيرهارد شولتس والد مستشار ألمانيا الجديد أن نجله أولاف شولتس كان يحلم بأن يصبح مستشارا عندما كان تلميذا في الـ12 من عمره.

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وقال غيرهارد البالغ 86 عاما: "لقد حدد هذا الهدف في وقت مبكر للغاية، عندما كان لا يزال تلميذا" معربا عن سعادته لانتخاب نجله البالغ 63 عاما لهذا المنصب.

وذكر غيرهارد أنه قال لنجله مرة: "عندما أتصور أنه قبل 63 عاما كنت حريصا على عدم تركك تسقط من السيارة، والآن أنت تجلس على طاولة واحدة مع عظماء العالم، إنه لأمر جليل".

وقبل انتخاب نجله، أعرب غيرهارد عن ثقته في أنه سيؤدي مهمته على نحو جيد، حيث صرح بأن أولاف "سينجز مهمته برصانة"، وأن هذا يوم مميز بالنسبة له كأب.

المصدر: د ب أ