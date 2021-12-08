رئيسة وزراء فنلندا تعتذر على خرقها قواعد كوفيد-19

اعتذرت رئيسة وزراء فنلندا سانا مارين على استمرارها في الرقص بأحد الملاهي الليلية حتى ساعات الصباح الأولى، على الرغم من معرفتها بأنها خالطت مصابا بكورونا قبل ارتياد الملهى.

وكانت إحدى المجلات نشرت صورا لمارين (36 عاما) في ملهى ليلي في هلسنكي مساء السبت، بعد ساعات من إعلان إصابة وزيرة خارجيتها بيكا هافيستو، بفيروس كورونا.

Our PM Sanna Marin, who was praised for being young & female, is in hot water.



After being exposed to covid, she went partying in a bar until closing time, and now there’s even a video of her with a Corona beer bottle in hand.



Restrictions for the plebs, party for the elite. pic.twitter.com/qioCe8Wj3r — Tiina Wiik 🇫🇮 (@SwanOfTuonela) December 8, 2021

Sanna Marin, Finland's Prime Minister, was observed out partying till 4 a.m.



The 36-year-old Prime Minister was seen at Butcher's Nightclub in Helsinki, where she was seen at a private table with her husband and other friends. #Finlandhttps://t.co/xVdrKEwQX2pic.twitter.com/XAFM4M0Bfr — Valid News Today (@ValidNewsToday) December 6, 2021

وكتب مارين في حسابها على "فيسبوك": "خرجت أنا وزوجي لتناول الطعام والتسوق في المدينة، والتقينا بأصدقائنا وأمضينا أيضا بعض الوقت في الاستمتاع بالمساء والحياة الليلية"، مسوغة ذلك بأن أحد المسؤولين أخبرها بأن قيود كورونا لا تتطلب منها العزل الصحي، على الرغم من أنها كانت على اتصال بشخص مصاب.

وأضافت: "كان يجب أن يكون حكمي أفضل وأن أراجع التوجيهات التي أعطيت لي.. أنا آسفة جدا".

وانتقدت أحزاب المعارضة مارين لاحتمال انتهاكها إرشادات كوفيد-19.

يذكر أن فنلندا سجلت أحد أدنى معدلات الإصابة بالفيروس في أوروبا منذ بدء الوباء، حيث سجلت أكثر من 196000 إصابة و1384 وفاة في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 5.5 مليون نسمة.

المصدر: "الغارديان" + RT