ألمانيا.. مداهمات لمنازل وشركات بحثا عن مهربي العمال

داهمت الشرطة الألمانية عددا من المنازل والشركات في أنحاء البلاد اليوم في حملة لمكافحة الاتجار بالعمال غير المهرة من خارج بلدان الاتحاد الأوروبي.

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وقالت الشرطة الفيدرالية في برلين إن المداهمات بدأت في السابعة صباحا بالتوقيت المحلي (8 بتوقيت غرينتش)، وأضافت عبر "تويتر" أن عناصر الشرطة فتشوا منازل وشركات، خاصة في العاصمة وولاية براندنبورغ.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن الشرطة نفذت عدة مذكرات توقيف، وصادرت أصولا تقدر بملايين اليوروهات، وقالت إن الشرطة تجري تحقيقات مع نحو 20 شخصا للاشتباه بضلوعهم في تزوير وثائق جنسية دول بالاتحاد الاوروبي، لإلحاق العمالة الأجنبية في شركات الاتحاد.

المصدر: "أسوشيتد برس"