أردوغان يطلب من الأتراك أن يتحلوا بالصبر وأن يثقوا بالحكومة فيما يتعلق بالنموذج الاقتصادي الجديد

طلب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من الأتراك أن يتحلوا بالصبر وأن يثقوا بالحكومة فيما يتعلق بالنموذج الاقتصادي الجديد.

وقال أردوغان خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة التركية، "سنمضي قدما في الإنتاج والتوظيف من خلال فائدة منخفضة وأسعار صرف متوازنة.

وأكد أن بلاده تعمل بسرعة على تطوير قدرتها الصناعية.

وأضاف الرئيس التركي أنه من غير الممكن هذه المرة إيقاف الحملة التنموية الكبيرة لتركيا التي سبق أن حاولت تحقيقها مرات عديدة على مدى قرون ولم تكملها.

#مباشر | مؤتمر صحفي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان عقب اجتماع الحكومة التركية https://t.co/3UTqeg7Ij4 — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) December 8, 2021

وإثر عودته من الدوحة، صرح أردوغان بأن العلاقات التركية القطرية تساهم في أمن واستقرار المنطقة، معتبرا أن تضامن البلدين في الفترات العصيبة أثبت مدى قوة وصلابة علاقاتهما.

وأوضح أن تركيا لن تنسى تضامن الدوحة مع أنقرة خلال محاولة الانقلاب الفاشلة التي قامت بها تنظيم "غولن" منتصف يوليو عام 2016.

وأشار أردوغان إلى أن أنقرة تعتبر أمن واستقرار منطقة الخليج بمثابة استقرار وأمن تركيا، معربا عن امتنانه للمصالحة التي تحققت بين قطر وبعض البلدان الخليجية.

وجدد أردوغان تأكيده على استعداد تركيا للقيام بما يلزم للحد من التوترات القائمة في المنطقة.

المصدر: الأناضول