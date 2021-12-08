عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالنواب الإيراني: أنا فخور بحرق نص الاتفاق النووي بالبرلمان

قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس النواب الإيراني، مجتبى ذو النور، في تصريح نقلته وسائل إعلام إيرانية الأربعاء، "أنا فخور بحرق نص الاتفاق النووي في باحة البرلمان".

وشدد ذو النور على ضرورة أن تحصل إيران على المزايا الاقتصادية التي ينص عليها الاتفاق النووي.

وأكد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية أن طهران ذهبت إلى المفاوضات في فيينا بأوراق رابحة.

وصرح بأنه من الضروري إظهار الرد الصحيح على العدو وفي وقته المناسب.

وأوضح في السياق أن الأجانب يريدون تشتيت انتباه السلطات من خلال اختلاق تقلبات في أسعار العملات، مشددا على أنه لا توجد أسباب اقتصادية وراء ارتفاع أسعار العملة.

وبين أن الظروف في أولى أيام الحكومة الجديدة أفضل من آخر أيام حكومة روحاني، مشيرا إلى أن بلاده تبيع النفط في ظروف أفضل من السابق ويتم الإفراج عن العائدات بسهولة أكبر.

المصدر: موقع "دنيا الاقتصاد" الإيراني