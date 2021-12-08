تستطيع حمل 4 قنابل مجنحة.. قناة مقربة من الحرس الثوري تنشر فيديو لاختبار المسيرة "مهاجر 6"

نشرت قناة مقربة من الحرس الثوري الإيراني يوم الأربعاء فيديو لاختبار المسيرة "مهاجر 6" التي تستطيع حمل 4 قنابل مجنحة من طراز "قائم 5".

وأعلنت وزارة الدفاع الإيرانية في فبراير 2018 عن بدء إنتاج طائرة "مهاجر 6" المسيرة المزودة بقنابل "قائم" الذكية.

وخلال حفل الافتتاح الذي جاء في إطار الاحتفال بالذكرى الـ39 للثورة الإسلامية في البلاد، وصف وزير الدفاع حينها العميد أمير حاتمي "مهاجر 6" بأنها "أحد الإنجازات الهامة للصناعة الدفاعية" الإيرانية.

وهذه الطائرة قادرة على حمل أنواع مختلفة من الحمولات "للمراقبة والاستطلاع والقتال"، وستمنح القوات المسلحة القدرة على تأدية مهامها على نطاق عملياتي واسع، بما في ذلك إمكانية مراقبة جوية طويلة الأمد وتدمير أهداف مختلفة بدقة عالية.

ومن ميزات هذه الطائرة أيضا قدرتها على إرسال المعلومات مباشرة وعلى مدار الساعة إلى مراكز القيادة والتحكم، وتوفير مراقبة استخبارية واسعة لمحيط العمليات.

ويمكن لـ"مهاجر 6" الهبوط والإقلاع في مدرج طيران قصير.

المصدر: وسائل إعلام إيرانية