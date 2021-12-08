مقتل 7 من أفراد قوة حفظ السلام بتفجير في مالي

أعلنت الأمم المتحدة أن سبعة من أفراد قوة حفظ السلام التابعة لها في مالي قتلوا، وأصيب ثلاثة آخرون بتفجير عبوة ناسفة يدوية الصنع استهدفتهم.

وقالت بعثة الأمم المتحدة MINUSMA في تغريدة عبر "تويتر" إن سبعة من أفراد قوة حفظ السلام التابعة لها بوسط مالي قتلوا وأصيب ثلاثة آخرون بجروح خطيرة اليوم الأربعاء بتفجير عبوة ناسفة يدوية الصنع.

Ce 8/12 (matinée), un convoi logistique de la Force MINUSMA allant de #Douentza à #Sévaré a heurté un Engin explosif improvisé (#EEI) sur la RN16, dans la région de #Bandiagara. Un 1er bilan fait état de 7 #Casquesbleus décédés et 3 grièvement blessés.#Mali#A4P#ServingForPeacepic.twitter.com/16j900AtEa — MINUSMA (@UN_MINUSMA) December 8, 2021

وعادة ما يشن مسلحون وجماعات أخرى هجمات مسلحة في مناطق شاسعة من مالي على الرغم من الوجود الكثيف للقوات الدولية.

ونشرت بعثة الأمم المتحدة نحو 13 ألف جندي في محاولة لاحتواء العنف.

ولقي أكثر من 250 من أفراد بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي حتفهم منذ أن بدأت مهامها عام 2013، مما يجعلها أخطر بعثة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة في العالم.

المصدر: "رويترز"