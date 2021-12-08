إعلام إسرائيلي: إسرائيل دمرت 75% من الأسلحة الإيرانية في سوريا

نقل موقع "والا" عن مسؤولين إسرائيلين قولهم إن "إسرائيل نجحت في تدمير 75٪ من الأسلحة الإيرانية في سوريا وحققت أقصى درجات الردع ضد القوات الإيرانية في سوريا وضد النظام السوري".

وبحسب المسؤولين فإن "الأسلحة المدمرة كانت موجهة لمليشيات موالية لإيران ومجموعات إيرانية على الأراضي السورية وحزب الله اللبناني وأن بعض الأسلحة المدمرة صنعت في إيران وتم تهريبها إلى سوريا برا وجوا وبحرا، وبعضها غير ضروري على الأراضي السورية نفسها".

وذكرت أن الهجمات المنسوبة للجيش الإسرائيلي تشمل الأضرار التي لحقت بالطائرات بدون طيار بمختلف أنواعها، والصواريخ، ومكونات أنظمة الدفاع الجوي، والبنية التحتية لإنتاج الأسلحة وغيرها.

المصدر: "جيروزاليم بوست"