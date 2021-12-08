الرئيس الأوكراني يكشف عن موقفه من محادثات بوتين وبايدن

أعرب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عن تقييمه "الإيجابي" للمحادثات التي جرت أمس الثلاثاء بين نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن.

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وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: "عموما أعتقد أنه من الإيجابي أن يكون الرئيس الأمريكي قد تحدث إلى الرئيس الروسي. وأفضّل التعليق على تفاصيل هذه المحادثة غدا بعد محادثتي مع الرئيس الأمريكي".

وشدد زيلينسكي على أن لبايدن "دورا مهما" في حل النزاع على دونباس.

وفي وقت سابق، أعلن مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية أن بايدن سيتصل بزيلينسكي بعد مباحثاته مع بوتين، فيما ذكرت الخارجية الأوكرانية اليوم إن الاتصال بين زيلينسكي وبايدن مقرر غدا الخميس.

يذكر أن الأزمة في أوكرانيا وحولها كانت من أبرز الملفات التي تمحور حولها حوار بويتن وبايدن.

المصدر: "نوفوستي"