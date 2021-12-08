إسرائيل.. رئيس بلدية اللد يدعو إلى إعلان حالة الطوارئ في المدينة

دعا يائير رفيفو، رئيس بلدية اللد الواقعة في ضواحي تل أبيب، إلى إعلان حالة الطوارئ للقضاء على ظاهرة السلاح غير القانوني في المدينة.

وبعث رفيفو، برسالة عاجلة إلى رئيس الوزراء نفتالي بينيت ووزير الأمن الداخلي عومير بارليف حول ارتفاع عدد حوادث إطلاق النار في المدينة، ودعا إلى تعزيز قوات الشرطة والأمن في المدينة لمنع وقوع المزيد من الحوادث.

كما شدد في رسالته على حقيقة أن "عائلات الإجرام بدأت مؤخرا في استخدام الأسلحة الآلية، مما يشكل خطرا حقيقيا وملموسا على سكان اللد جميعا من أطفال ونساء ورجال من كافة الأوساط، بل وقد يتسبب أيضاً في إلحاق الضرر بواحدة من مئات الطائرات التي تقلع وتهبط بالقرب من المدينة يوميا".

وانتقد رفيفو بشدة النظام القضائي لعدم قيامه بما يكفي لمعاقبة من يستخدمون الأسلحة النارية وعدم العمل على وضعهم خلف القضبان لسنوات عديدة، مؤكدا التزامه بـ"سلامة وأمن جميع سكان مدينة اللد، اليهود والعرب على حد سواء"، مطالبا بـ"اتخاذ إجراءات فورية قبل فوات الأوان".

المصدر: "هيئة البث الإسرائيلية"