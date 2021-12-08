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شجار داخل البرلمان التركي بين نواب عن الحزب الحاكم والمعارضة

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شجار داخل البرلمان التركي بين نواب عن الحزب الحاكم والمعارضة
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شجار داخل البرلمان التركي
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شهد البرلمان التركي شجارا بين نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم ووزير الداخلية سليمان صويلو من جهة، وأعضاء كتلة حزب الشعب الديمقراطي المعارض من جهة أخرى، وفقا لوسائل إعلام تركية.

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وأثناء جلسة البرلمان المنعقدة اليوم الأربعاء لمناقشة موازنة 2022، سأل نائب الحزب المعارض إركان أيدين وزير الداخلية لاستخدامه طائرة مملوكة لرجل الأعمال سيزجين باران كوركماز، الذي اعتقل في النمسا بتهمة غسل الأموال، وفقا لما نشره موقع KRT التركي.

من جانبه هدد صويلو المعارضة، قائلا: "ستدفعون ثمن هذا"، كما أنه وصف أيدين بـ "المحتال".

بعدها أجرى نائبان عن الحزب المعارض، هما أوزجور أوزال ووالي أغبابا، مناقشة شفهية مع صويلو تحولت إلى شجار بين مجموعتين من النواب.

وتقرر تعليق الجلسة لمدة 10 دقائق، حتى تهدأ الأجواء.

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المصدر: موقع "تركيا الآن" + "نوفوستي"

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