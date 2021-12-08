بوتين يهنئ شولتس بانتخابه مستشارا لألمانيا

هنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أولاف شولتس بانتخابه لمنصب المستشار الألماني، معبرا عن أمله بإقامة حوار بناء والعمل المشترك في بحث المسائل الحيوية.

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وأفاد المكتب الصحفي لبوتين بأن الرئيس الروسي أشار في برقية التهنئة التي وجهها لشولتس، إلى الأهمية الكبيرة تقليديا للعلاقات الروسية والألمانية بالنسبة لشعبي البلدين وأوروبا كلها على حد سواء.

وقال بوتين: "آمل بإقامة حوار بناء والعمل المشترك معك لبحث القضايا الحيوية لجدول الأعمال الثنائي والدولي. وبلا شك، سيتفق ذلك مع المصالح الأصلية للروس والألمان وسيساعد في تعزيز الاستقرار والأمن إقليميا وعالميا".

المصدر: تاس