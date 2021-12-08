الرئيس الصيني يدعو إلى "مستوى جديد" من العلاقات مع ألمانيا في عهد شولتس

هنأ الرئيس الصيني شي جين بينغ، المستشار الألماني الجديد أولاف شولتس، اليوم الأربعاء، مبديا استعداد بكين لنقل العلاقات الثنائية بين البلدين إلى "مستوى جديد".

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وقال شي "الصين على استعداد لتعزيز وترسيخ الثقة السياسية المتبادلة وتوسيع المبادلات والتعاون في مجالات مختلفة مع ألمانيا"، وفق ما نقلت وكالة الصين الجديدة للأنباء.

وفاز أولاف شولتس، ممثل الحزب الاشتراكي الديمقراطي بالمستشارية الألمانية في تصويت برلماني اليوم الأربعاء، ليحل بذلك محل أنغيلا ميركل بعد أن أمضت 16 عاما في هذا المنصب.

وأعلنت رئيسة البوندستاغ بربل باس أن شولتس (63 عاما) الذي شغل منصب نائب المستشار ووزير المالية في حكومة ميركل المنتهية ولايتها، حصل على أغلبية واضحة بلغت 395 صوتا من المشرعين في البرلمان الألماني.

المصدر: أ ف ب+رويترز