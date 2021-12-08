خارجية بولندا: لم نلمس أي أثر إيجابي للمحادثات بين بوتين وبايدن

قال نائب وزير خارجية بولندا شيمون شينكوفسكي فيل سينك، إن بلاده لم تلمس نتائج إيجابية للمحادثات بين رئيسي روسيا والولايات المتحدة فلاديمير بوتين وجو بايدن.

وأضاف الدبلوماسي البولندي، في حديث تلفزيوني: "الحوار مهم في الدبلوماسية، لكنه لا يمكن أن يحل محل العمل الحقيقي. بعد حديث أمس بين الرئيسين، لم نشاهد أي أثر ايجابي لهذا الحوار. هذه وجهة نظرنا".

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وتابع شينكوفسكي فيل سينك: "دعونا ننتظر ونرى ما هي الآثار التي سيجلبها هذا الاجتماع. لكنه لا يمكن أن يحل محل العمل الواقعي. لذلك لن تعتمد بولندا على هذه المحادثات فقط، بل على تطوير قواتها المسلحة. نحن نعتمد إلى حد ما على التحالفات، وهي مهمة حتما، ولكن يجب علينا تعزيز إمكاناتنا وتنفيذ هجمتنا الدبلوماسية".

يوم أمس الثلاثاء، جرت عبر الفيديو مباحثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي جو بايدن، استمرت حوالي ساعتين.

المصدر: نوفوستي