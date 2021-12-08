كوساتشيف: اتهام روسيا برغبة بعث الاتحاد السوفيتي أمر سخيف

قال نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي قسطنطين كوساتشيف، إن الاتهامات الأمريكية لروسيا، بالرغبة في بعث الاتحاد السوفيتي، هي تكهنات سخيفة.

وشدد السيناتور الروسي، في حديث لمراسل " نوفوستي" اليوم الأربعاء، على أن الجانب الأمريكي يطرح هذه الافتراءات عمدا في الفضاء العام.

وأضاف السيناتور: "في السنوات الأخيرة، اعتمد الأمريكيون تكتيكا واضحا للأمريكيين يتلخص في ضخ في المجال العام الكثير من التخمينات والاتهامات السخيفة التي لا أساس لها من الصحة ضد المنافسين الجيوسياسيين، بما في ذلك روسيا".

إقرأ المزيد

وشدد على أن هذه التصرفات تهدف لتحقيق هدف واحد، وهو واضح للعيان وضوح الشمس، ويتلخص في "إجبار الخصوم على التبرأ وتقديم المبررات وإثبات براءتهم وعدم ضلوعهم".

واختتم كوساتشيف حديثه قائلا: "أعتقد أننا يجب ألا نقع في مثل هذه الأفخاخ الساذجة، خاصة عندما يتم التعبير عنها ليس من قبل شخصيات من الصف الثاني، بل من الفئة الثالثة".

في وقت سابق، قالت فيكتوريا نولاند نائبة وزير الخارجية الأمريكي، إن الولايات المتحدة تخشى من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ينوي دخول التاريخ من خلال إعادة تشكيل الاتحاد السوفيتي.

المصدر: نوفوستي