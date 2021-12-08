على مقياس من 10 درجات.. كيف قيم الكرملين علاقات روسيا بكل من تركيا واليونان؟

أفادت قناة ANT1 اليونانية بأن الناطق الصحفي باسم الكرملين دميتري بيسكوف قيم علاقات روسيا مع اليونان بـ 6 نقاط على مقياس من 10 نقاط، بيما قيم العلاقات مع تركيا بـ 7 نقاط.

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جاء ذلك في مقابلة أجرتها القناة معه أمس الثلاثاء، عشية لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس.

وقالت مراسلة القناة في موسكو إن "بيسكوف قيم العلاقات اليونانية الروسية بست نقاط على مقياس من عشر نقاط، والعلاقات الروسية التركية بسبع نقاط"، غير أنه أضاف أن "هناك آفاقا جدية لاستعادة ما تم تفويته وتوسيع مجال التعاون بين البلدين".

وتعقد المحادثات بين بوتين وميتسوتاكيس اليوم الأربعاء في سوتشي، لبحث جملة من قضايا التعاون الروسي اليوناني في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والثقافية والإنسانية، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول الملفات الدولية والإقليمية الملحة.

المصدر: وكالات