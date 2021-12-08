"طالبان": إندونيسيا تعتزم استئناف فعالياتها الدبلوماسية في أفغانستان

نشرت حركة "طالبان" الأفغانية على حسابها في "تويتر" باسم "الإمارة الإسلامية" تغريدة قالت فيها، إن إندونيسيا تعتزم استئناف فعالياتها الدبلوماسية في أفغانستان.

وقالت "طالبان" في التغريدة اليوم الأربعاء: أعلن مسؤولون في الخارجية الإندونيسية أنهم سيفتحون قريبا سفارتهم في كابل.

وأضافت:"ترحب الإمارة الإسلامية بهذه الخطوة، وتعتبرها سببا في تعزيز العلاقات الإيجابية بين البلدين.

تعتزم #إندونيسيا استئناف فعالياتها الدبلوماسية في #أفغانستان، حيث أعلن مسؤولون في الخارجية الإندونيسية بأنهم سيفتحون - قريبا- سفارتهم في كابل.

ترحب #الإمارة_الإسلامية بهذه الخطوة، وتعتبرها سببا في تعزيز العلاقات الإيجابية بين البلدين. pic.twitter.com/4owMP6IbOs — الإمارة الإسلامية (@alemara_ar) December 8, 2021

المصدر: RT